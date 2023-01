Momignies: une dotation pour la zone de police trop élevée?

Le devenir des bâtiments de la zone

"Ce qui nous embête, c’est qu’en dépit de cette augmentation, les seuls investissements envisagés pour Momignies sont la réfection de trottoirs et la rénovation des cachots", constate Olivier Recloux. "Par rapport à la somme allouée, avec deux demi-jours d’ouverture des locaux de la police à Momignies par semaine, ça fait quand même cher payé. Non ?"

Le bourgmestre Eddy Bayard, membre du conseil de police de la zone Botha, se montre rassurant dans sa réponse: "La zone de police n’échappe pas à la hausse de l’index que tout le monde a connu. Et c’est vrai, les cachots de Momignies ne sont plus aux normes actuelles. Cela dit, une réunion est programmée le 16 février prochain pour déterminer le futur des bâtiments de la zone".

Au niveau de la disponibilité sur le territoire momignien, il se veut également optimiste: "Il a été décidé que les différents accueils seront ouverts un jour supplémentaire. Et la présence policière près des écoles, par exemple, sera toujours bien maintenue. Je tiens à rappeler que la police travaille en zone, et pas uniquement sur Momignies. Si le commissariat est fermé à Momignies, c’est qu’il est ouvert à Chimay ou à Sautin. Et s’il y a trop de retard pour obtenir un rendez-vous, vous pouvez m’en faire part, je ferai remonter l’information".

En selle !

Le conseiller "Les engagés" s’inquiète également de la dernière décision prise à la zone de police: "Nous avons vendu les motos, de fait vétustes, pour les remplacer par des vélos électriques. C’est un peu risible quand on sait que pour parcourir le territoire, de Beaumont à L’Escaillère, il faut déjà minimum 40 minutes en voiture. Où vont-ils servir à part aux Lacs de l’Eau d’Heure ? Ce que le citoyen attend, ce ne sont pas des vélos, mais plus de sécurité".

Le bourgmestre ne change pas d’argument à ce sujet: "De nouveau, je rappelle que nous parlons d’une organisation en zone, pas uniquement de l’entité de Momignies. Alors oui, ces vélos seront certainement plus utiles dans les centres-villes de Chimay ou Beaumont, ainsi qu’autour des barrages. Mais les vélos ne remplacent pas les autres véhicules et pourront être utiles chez nous lors de manifestations comme le 21 juillet ou le marché de Noël".

Le recours à ces vélos électriques, dans l’air du temps vu l’urgence climatique, vient également d’une volonté de donner plus de visibilité à la police de proximité.