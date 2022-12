Momignies: le kioske refête enfin Noël

"Comme pour les années précédentes, nous voulons apporter de la joie et une ambiance féerique à notre belle place, avec un programme savoureux et lumineux", assure Micheline Masay, directrice du centre culturel. "Toutes les animations sont offertes pour le plaisir des yeux, des oreilles et du cœur des petits et des grands. Cette manifestation constituera une évasion dans un monde merveilleux qui fera, nous l’espérons, un peu oublier les préoccupations du moment."

Outre les nombreuses animations, le kiosque sera ceinturé par 20 chalets où associations locales, producteurs et artisans proposeront leurs meilleurs produits de fête et de restauration.

"Le Père Noël, avec sa bonhomie et son humeur joyeuse, ne manquera pas d’être présent à Momignies pour égayer le site et distribuer des bonbons aux enfants", ajoutent encore les organisateurs. Voici le programme des festivités.

Vendredi 16 décembre: à 17 h, ouverture du "Kiosque fête Noël" avec la joyeuse équipe du "Chimay Moped Show. À 17 h 30: touche de poésie au cœur du village avec les échassiers" Lumi-blancs ". À 18 h: ambiance musicale explosive avec le quatuor de saxophones" All4sax ".

À 19 h 30: retour de la "Christmas Corrida", un jogging de 7 km autour du village (5 €), organisée par l’Heureux Abri. À 21 h: concert Gospel de l'"African Joys Chorale".

Samedi 17 décembre: 16 h 30, la féerie de Noël contée avec un moment d’évasion avec la complicité de "Martine", l’ambassadrice du Père Noël. À 17 h 30: une boule sur le front, un sapin sur le nez et tout devient possible grâce à la "Mère Noël maquilleuse". À 18 h: l’artiste tourne et manipule les papiers perforés pour rendre à Noël ses chants mélodieux joliment éclairés par les lueurs de son orgue lumineux. À 20 h 30: ambiance festive avec la fanfare d’Assesse. À 22 h: spectacle de clôture "Le voyage de Boris l’Astronaute", de l’eau au feu, du bleu au rouge, de la terre à mars. Suivez Boris, le jeune cosmonaute, dans son aventure à travers un spectacle son et lumière.

Infos: www.culturemomignies.be – 060/51.24.60