"Organisée au cœur de la forêt, la journée a, cette année, pour thème “Naturez-vous !”", explique Micheline Masay, la directrice de l’association locale. "Au-delà des produits locaux proposés à la dégustation, différentes animations axées sur la nature attendent les promeneurs le long du parcours."

Les équipes du département Nature et Forêts proposaient, par exemple, une animation sur les différentes essences de bois. Les Vagabonds sauvages, cela ne s’invente pas, assuraient l’animation lors du traditionnel repas.

Et la directrice d’insister: "Pour ce dîner, nous avons visé logiquement le moins de manutention et de logistique possible, vu l’implantation. Nous remercions énormément les ateliers de la Thiérache, qui assurent l’organisation du festin, auquel 150 convives sont attendus".