78 années de liberté célébrées à Cendron

Le devoir de mémoire

Si le week-end se voulait surtout festif, les moments protocolaires y avaient toute leur place, alors que la liberté n’a jamais été autant menacée en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce que n’a pas manqué de rappelé le jeune échevin Noah Hocquet : "2022 a ce relent d’extrémisme, ce relent de fascisme et ce relent de guerre aux portes de l’Europe". Évoquant forcément la guerre en Ukraine, il s’inquiète des percées extrémistes partout en Europe: "C’est dur de voir une extrême droite dédiabolisée, banalisée, à 41% des voix en avril 2022 de l’autre côté de la frontière". Osant des mots inhabituels lors de tels discours, il poursuit: "Je dégueule cette doctrine". Avant de lever un premier verre de l’amitié, l’élu momignien lance une ode à la démocratie, en français et dans la langue de Shakespeare: "Tout ne peut être parfait dans notre système politique, mais l’améliorer chaque jour ne peut être possible que dans celui-ci. Européens, Américains, tous humains, il ne reste plus qu’à chérir la démocratie de tout notre amour, de résister encore et toujours".