Momignies: le conseil communal persiste, il veut l'AIESH pour gérer le réseau électrique

Le régulateur wallon des marchés de l’énergie recommande au gouvernement wallon de prolonger d’un an la désignation en cours de l’Intercommunale du Sud Hainaut pour les communes de la Botte et celle de Couvin, le temps pour ces dernières de reformuler une proposition d’un candidat gestionnaire de réseau de distribution (GRD) conforme aux critères fixés par le décret électricité. Le ministre dispose de deux mois pour prendre sa décision, attendue donc pour début septembre. L’avis de la CWAPE précise toutefois: " Si des délibérations des conseils communaux allant dans le même sens que les déclarations des bourgmestres devaient parvenir au gouvernement préalablement à la décision de ce dernier, la CWAPE considère que la candidature de l’AIESH pourrait être considérée comme conforme au décret" . Le régulateur estime en effet que "les explications complémentaires fournies par les six bourgmestres en date du 3 juin dernier, si elles sont confirmées voire étayées par les conseils communaux, sont de nature à permettre au gouvernement de s’assurer que les offres des deux candidats GRD, AIESH et ORES, ont bien été départagées sur la base des critères préalablement définis, et que la procédure est suffisamment transparente et non discriminatoire" .

Le conseil momignien, à l’unanimité, a confirmé la déclaration du 3 juin 2022 par laquelle le bourgmestre a fourni des explications complémentaires au régulateur wallon. Il ouvre ainsi la voie aux cinq autres assemblées locales, qui confirmeront elles aussi cette déclaration d’ici la fin de l’été.