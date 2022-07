Ca plane à Macon pour Les Petites Ailes de la frontière

La curiosité des rapaces

Pour l’occasion, une trentaine de planeurs a survolé la campagne momignienne. "Différentes méthodes d’envol existent", précise Christian Chevigné. "Il y a des motoplaneurs, qui disposent d’un moteur, thermique ou électrique, pour prendre de l’altitude. Deux remorqueurs sont aussi présents pour emmener certains planeurs dans le ciel. Et enfin, nous avons des lanceurs au treuil ou au sandow, une sorte d’élastique ."

Les avions, modèles réduits, peuvent voler jusqu’à une hauteur de 120 m, mais il faut toujours garder sa machine à l’œil, bien entendu. Une fois en l’air, les planeurs attisent la curiosité d’autres utilisateurs du ciel: les rapaces.

"Les buses et autres rapaces tournent régulièrement autour, s’amuse notre pilote. Plus qu’un risque d’attaque, nous pouvons nous calquer sur leur vol pour trouver les vents ascendants ." Le prochain meeting du club "Les petites ailes de la frontière" est fixé le 21 août prochain et sera consacré aux "old-timers".

Informations: Michel Van Vyncht au 0498/69 69 48.