Momignies: la fête de l'Eté revient ce 21 juillet sur la Grand-Place

Il faut dire que cette journée débutera dès l’aube, comme à son habitude, avec la traditionnelle grande brocante franco-belge organisée par l’ASBL "Pour mon village". À 10h, le village des artisans viendra s’ajouter, ce qui constituera une belle occasion de découvrir les produits et réalisations de producteurs locaux.

Jean-Jacques Goldman en apothéose

La partie plus festive débutera dès 14h, avec, pour les enfants particulièrement, la petite fête foraine par la "Compagnie de la Sonnette". Au menu: grand jeu de massacre, petite piscine aux canards et autres jeux d’adresse. À 15h, les "Drôles de mecs" entreront en scène avec un spectacle 100% axé sur le rire et la danse. "Ces quatre humoristes-danseurs, uniques et inclassables revisiteront les meilleures séries cultes des années 1980 à nos jours" , précise la directrice.

Se succéderont ensuite le groupe pop/rock belge "Lemon Straw" à 17h, puis dans un tout autre genre l’entente musicale "La liberté" de Forge-Philippe sur le kiosque et, en point d’orgue, à 20h, le "Goldman Ensemble Tribute".Ce groupe reprendra, en chœur avec le public, les tubes du plus célèbre des Jean-Jacques. À 23h15, le grand feu d’artifice précédera une soirée années 80/90 pour le plus grand plaisir de tous.

Le 21 juillet est bien entendu jour de fête nationale dans la cité transfrontalière. Les traditionnelles cérémonies officielles alterneront avec les épisodes festifs. La messe et le Te Deum sont programmés dès 10h45 et seront suivis par un moment de commémoration devant le monument aux morts.

Le verre de l’amitié sera ensuite partagé sous le chapiteau installé pour l’occasion. Un repas, organisé par le Comité de jumelage avec les communes de Mont-sur-Guesnes, Anor et Gizalki, sera servi dans la foulée. Les réservations sont attendues au 0476/339403.

Plus d’infos au 060/51.24.60. – www.culturemomignies.be – Facebook: Centre Culturel Momignies.