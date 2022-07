Jubilaires à Momignies: 420 ans de mariage fêtés en une fois

Des unions en diamant

Le premier bourgmestre de l’entité fusionnée, Albert Lernoux, et son épouse Mary Macq, a ainsi soufflé la soixantième bougie de leur union, actée le 28 juillet 1962, à Momignies. Le mariage de Clarisse Rogge et Roger Baudait se pare lui aussi de diamant. Les agriculteurs de la Masure se sont dits "oui" le 28 avril 1962, à Macquenoise.

Et des couples d’or

Six couples fêtent leurs noces d’or cette année. Josiane Bachelart et l’ancien garde champêtre Jean Depret se sont unis, à Macon, en 1972. Toujours à Macon, Christianne Hardenne et Pierre Durelle ont lié leurs destinées le 20 mai de la même année. De Seloignes, Josiane Bouhon et Jean-Claude Baisir se sont unis le 3 juin.

Trois couples de Momignies célèbrent eux aussi leur demi-siècle de mariage: Mauricette Versaevel et André Nicaise, Janine Rives et Guy Malacord ainsi que Maryse Roger et Michel Raux.

Lors de son discours, le bourgmestre Eddy Bayard, a rappelé, non sans humour, le parcours de chaque jubilaire.La traditionnelle remise des cadeaux par les élus présents a suivi. Puis la cérémonie s’est achevée, en toute convivialité, comme il se doit à Momignies, par le verre de l’amitié.