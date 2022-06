Art, nature et culture près des mares à Momignies

Nature

Ce 26 juin, le centre culturel de Momignies et ses partenaires, dont le Cercle des Naturalistes et Astronomes Amateurs de la Botte du Hainaut (CNABH) et la Division Nature et Forêts (DNF), proposent d’inaugurer ces 24 mares, par une visite guidée à bord du petit train touristique venu de Chimay pour l’occasion. Trois départs sont prévus dès 12h15.

Entre-temps, les familles pourront participer à l’animation "Les pieds dans l’eau, le nez dans la rivière" proposée par le contrat de rivière Haute Meuse. Tout en jouant, petits et grands apprendront à distinguer les bonnes et moins bonnes pratiques de la vie quotidienne.

Art

À côté des mares, les visiteurs pourront découvrir des sculptures imaginées au sein des écoles de l’entité dans le cadre du projet "ADN de la culture" : "Onze sculptures monumentales ont été réalisées à base d’objets de récupération et de déchets par les élèves, avec les conseils d’artistes sculpteurs , explique Micheline Masay, directrice du centre culturel. Ce projet était bien entendu une sensibilisation à l’art, mais aussi à la sauvegarde de la planète, à l’environnement ".

La journée sera l’occasion de mettre à l’honneur les créations du sculpteur et professeur Félix Roulin, installées le long du Ravel pour un an dans le cadre d’Action-Sculpture, la plus grande exposition de sculpture en plein air qui voyage depuis nombre d’années dans onze communes de l’Entre-Sambre-et-Meuse.

Culture

Entre ces découvertes, différents spectacles égaieront la journée: "Nous aurons ainsi la Fanfare Bidon, le spectacle Homo Detritus, interactif et dynamique proposé par la compagnie Sandra Poes mais aussi les marionnettes géantes de la compagnie de la Sonnette que feront danser quatre percussionnistes" .

Le concert du duo pop-folk "Lady Lullaby" clôturera cette journée M’Artistiques.

Le rendez-vous est donné dès 11h, sur le parking du Ravel, à proximité de la gare de Momignies.

Centre culturel de Momignies – 060/512460 – www.culturemomignies.be