Momignies: Jean-François David et Jacky Coppens rendent hommage aux "Michel" de la chanson française

Berger, Delpech, Fugain, Jonasz, Polnareff, Sardou. Un point commun rassemble ces six monuments de la chanson française: leur prénom, Michel! C’est à ces "Michel" que Jean-François David et le Phenix Ensemble, dirigé par Jacky Coppens, vont rendre hommage à l’occasion de cette 4eédition du concert Et si on chantait . Cet événement à ne pas manquer aura lieu ce mercredi 25 mai (veille de l’Ascension), dès 20h, au Kursaal de Momignies.