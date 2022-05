Près de 700 inscrits au VTT de l'école de Seloignes

" Le 1er mai, à Seloignes, c’est toujours l’occasion pour les participants de profiter des magnifiques parcours. Par ailleurs, l’ambiance y est des plus conviviale. Il faut bien le reconnaître, c’est devenu un rendez-vous incontournable dans le monde du VTT ", lance l’un des vététistes.

Une fois encore, les organisateurs, l’équipe éducative et le comité de parents ont comptabilisé plus de 700 inscrits qui ont ainsi soutenu l’école du village par leur participation et en profitant du bar ou du stand de petite restauration.

L’équipe éducative donne d’ores et déjà rendez-vous lors de la fête de fin d’année scolaire.