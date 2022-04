Bourrasque frontale pour le projet éolien d'Elicio à Forges-Philippe

Il n’en fallait pas plus pour chauffer la salle du village, bondée. Près de 120 personnes, autant dire tout le village, étaient rassemblées pour montrer leur opposition au projet de la société Elicio. Le mayeur ajoute:"Nous ne sommes pas contre le renouvelable, nous sommes les premiers à défendre notre environnement. Nous sommes des gens du cru. Nous vivons ici. Vous parlez biodiversité, c’est bien. Mais pensez-vous seulement au social, au bien commun, aux gens qui vivent ici?".

Nouvelle salve d’applaudissement. La première échevine, Véronique Riez, enchérit:"A qui profite l’électricité qui sera produite? Votre impact sur le paysage et les nuisances que vous allez générer ne vont même pas être compensés. Notre communauté va payer pour d’autres. Nous ne sommes pas demandeurs et je peux vous dire que le collège communal va tout faire pour vous embêter. Et je suis gentille en disant cela".

Marie Descamps, cheffe de projets pour la société Elicio le concède:"Effectivement, vous ne serez pas gagnants". C’est dit!

Pourquoi Forge-Philippe?

La société Elicio, venue tout droit d’Ostende, envisage l’implantation de quatre turbines, hautes de 200 m, le long de la rue menant de la villa Lamarche à la Distillerie. Deux raisons expliquent réellement le dévolu pour la vallée de la Wartoise. Primo, un potentiel venteux favorable. Cela semble logique et plutôt censé pour implanter un parc éolien. Deuxièmement, l’absence de tel parc à proximité, condition sine qua non pour obtenir le permis.

À part cela, peu d’arguments le justifient, selon les habitants locaux. Un riverain, Kristof Billion, explique ainsi, non sans une pointe d’humour, que le réseau n’est pas adapté pour la production envisagée:"J’habite la maison que vous avez oublié sur votre carte. Vous ne le savez peut-être pas mais le réseau est saturé. Si vous installez encore 26 mégawatts, notre courant va passer à 260 volts. Vous allez péter toutes nos machines".

Défigurer les forêts

Outre le coup de poing au paysage, les intervenants successifs s’inquiètent de la localisation: " Vous avez pu constater les chemins qui mènent ici: comment comptez-vous acheminer vos pales, quand un chemin de campagne vire à 90 degrés?". L’éloignement, notamment du point de raccordement au réseau, envisagé à Forges, pose également raison.

"Vous dites bien qu’il y a 8 kilomètres pour y accéder", observe un opposant."Presque tout est boisé. Vous comptez défricher et défigurer notre forêt? Et vous nous parlez d’environnement?".

Les réponses du développeur restent très évasives: " Nous n’en sommes qu’aux prémices du projet. Tout cela doit être analysé précisément". Pas de quoi rassurer la population, comme le résume ce villageois:"Je suis beaucoup plus inquiète maintenant qu’avant la réunion". Un autre conclut:"Je suis sur le cul. Pourquoi Forge-Philippe puisque vous ne le savez pas vous-même?".

Elicio peut s’attendre à une très forte opposition locale, même si, il y a quelques années déjà, Marie Descamps avait assuré à l’une des voisines les plus concernées:"Les avoir, de toute façon, vous les aurez!".