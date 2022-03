Ramaekers en piste et déjà vainqueur

Pilote RACB

Cerise sur le gâteau, Thibaut a été sélectionné cette année par le RACB pour prendre part à la Karting Academy Trophy:"Il s’agit d’une compétition organisée par la FIA (Fédération Internationale de l’Automobile), qui compte 51 engagés en provenance de 50 pays des 5 continents". Les fédérations nationales, dont le RACB en Belgique, sont ainsi invitées à proposer un pilote, âgé de 12 à 14 ans, pour prendre part à cette compétition, disputée sur trois courses. Le Momignien représentera donc la Belgique dans ce challenge, remporté notamment il y a quelques années par un certain Charles Leclerc, vainqueur du tout dernier Grand-Prix de Formule 1 à Bahrein, rien que ça. Une opportunité que Thibaut aura à cœur de réussir au mieux, mesurant combien elle pourra lui permettre d’être vu et reconnu dans ce petit microcosme du sport automobile.

Talent sportif

Bien entouré par sa famille, Thibaut garde la tête sur les épaules et jongle avec brio entre le sport de haut niveau et son apprentissage scolaire. Reconnu au statut de "Jeune Talent" par le ministère des Sports de la Fédération Wallonie Bruxelles:"Il dispose ainsi de jours d’absence encadrés pour l’autoriser à prendre part aux compétitions", explique ainsi Frédéric Ramaekers, son papa et premier fan. Les outils numériques d’enseignement, largement développés durant la période covid, constituent ainsi un sacré atout pour lui permettre de rester à jour dans ses cours.

S’il use ses gommes sur de nombreux circuits d’Europe, Thibaut est toujours plus que motivé à défendre ses couleurs sur son premier terrain de jeu. Il a ainsi terminé sur la plus haute marche podium ce samedi 26 mars, sur le circuit de Mariembourg…

Toutes les performances de Thibaut sont à suivre sur sa page Facebook: Thibaut Ramaekers Racing Tbo #19