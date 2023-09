Beignée clôture la saison de l’entité

Caractérisée par son aspect familial et son côté convivial, cette édition 2023 de la marche réunira environ 200 participants en comptant les musiciens de la fanfare royale de Beignée. Fait assez rare dans l’Entre-Sambre-et-Meuse, la marche du Bienheureux Richard comporte encore un aspect religieux assez prononcé avec un tour des chapelles lors de la procession dominicale.

Relancée en 2004

Dans le hameau, la dévotion est forte et la première procession en l’honneur du Bienheureux Richard a eu lieu en 1867 du 13 au 15 octobre. Depuis cette époque, elle a toujours existé avec des hauts et des bas en termes de pèlerins. Depuis 2004, elle est escortée par des marcheurs. La procession dominicale jalonnera les différentes chapelles du hameau de Richard.

La compagnie se compose de sapeurs, de voltigeurs et de tromblons. Ces pelotons sont accompagnés par le drapeau et son escorte, par une batterie et la fanfare royale de Beignée. Dans la compagnie, le choix s’est porté sur les uniformes du second empire.

Les temps forts de la marche sont la bénédiction en l’église Saint-Louis ce samedi 16 septembre à 15h30 et la retraite dont le départ sera fixé à 20h30. Le lendemain, la prise du drapeau est prévue à 10h30 avant l’offrande à la chapelle du Bienheureux Richard à midi. Le départ de la procession est fixé à 16h et la rentrée aux alentours de 17h15.