Dans le bourg d’Ham-sur-Heure, tout comme au hameau de Beignée, la procession et marche militaire Saint-Roch est, en quelque sorte, le nouvel an local. L’événement que les Bourquîs et les Beignetïs attendent avec impatience s’est déroulé en ce 3e week-end d’août avec l’apothéose vécue, hier, par 1 300 marcheurs et des centaines de spectateurs placés sur le parcours de la procession. Le tout dans une ambiance familiale. Le Soleil a rendu encore plus beau la diversité des costumes. Fort heureusement pour les soldats, le dôme de chaleur actuellement présent sur la France n’a pas poursuivi son chemin jusque dans l’Entre-Sambre-et-Meuse. C’est donc un dôme de marcheurs, sous une chaleur supportable, qui s’est abattu sur le bourg.

"Cette année, à l’occasion du 385e anniversaire de la marche, chaque compagnie d’Ham-sur-Heure a reçu le privilège d’escorter la statue de saint Roch lors de la procession dominicale", informe Dominique Gagliardini, président du comité exécutif de l’ASBL Procession et marche militaire Saint-Roch. La fierté mais aussi le prestige de vivre un moment inoubliable de l’histoire folklorique locale ont incité les marcheurs à revêtir l’uniforme pour cette grande fête populaire dont l’aspect religieux reste important avec la présence du père Karim Haddad, curé d’Ham-sur-Heure et le chanoine, Philippe Pêtre, doyen principal de la Thudinie.

Les 20 ans des zouaves

Les réjouissances officielles ont démarré le samedi. Traditionnellement, le transfert de la statue de saint Roch s’effectue dans l’intimité. Ce temps fort s’est déroulé en présence du 1er Régiment de zouaves d’Ham-sur-Heure qui célébrait ses 20 ans d’existence. En compagnie de la batterie, de la fanfare royale d’Ham-sur-Heure et des autorités communales, les zouaves ont procédé au transfert de la statue de saint Roch de sa chapelle en l’église paroissiale Saint-Martin. Le cortège a ensuite pris le chemin de la stèle dédiée aux marcheurs disparus au Ry Piron où plusieurs dépôts de fleurs ont été effectués. Après une décharge rondement menée, la fanfare royale d’Ham-sur-Heure a entonné la Brabançonne suivie par la Marseillaise.

Diversité des tenues

Après une courte nuit, les acteurs de la Saint-Roch ont participé à la procession dominicale caractérisée par une organisation millimétrée et un profond respect des traditions qui font la notoriété de cette marche reconnue par l’Unesco. Sous les yeux de centaines de spectateurs, hier midi, le cortège a entamé l’immuable procession en l’honneur de saint Roch. Après l’ouverture du cortège par le 1er régiment de la Garde d’Honneur d’Ham-sur-Heure, le public a admiré le défilé des 14 autres compagnies. Dégageant tous un charme particulier, chaque groupe a mis en lumière l’identité locale symbolisée par une forte dévotion, un esprit de rassemblement, une rencontre entre toutes les couches sociales et une diversité des tenues qui offre, chaque année, de somptueux clichés aux centaines de photographes amateurs et professionnels. Après une pause revigorante, le même schéma a été reconduit, en fin d’après-midi, lors de la rentrée solennelle de la procession dans la cour du château.