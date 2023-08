Jamioulx: Lucien, la mascotte de la Ferme des 3 Centenaires

"Comme son nom l’indique, cet âne est originaire de la région du Poitou, dans l’ouest de la France et, dès la création de la Ferme des 3 Centenaires en 2018, nous avons décidé d’en accueillir un représentant", explique Pierre-Xavier Avart, fondateur et gérant de la ferme avec Olivier Fayt. "Il s’appelle Lucien. Il a cinq ans et c’est une grosse peluche. Les enfants, en stage ou en visite scolaire à la ferme, adorent le caresser."

Notre interlocuteur poursuit: "Chez nous, dans le cadre de notre ferme en permaculture, Lucien a plusieurs fonctions: il remplace le tracteur pour certaines tâches de traction ou de portage, afin d’éviter l’épuisement des ressources fossiles. En balade, il accompagne les groupes et il porte les sacs des enfants. Il est aussi possible de se balader sur son dos".

Le dernier à pâturer

Comme nous l’avions expliqué lors de la présentation de l’alpaga, la Ferme des 3 Centenaires pratique un roulement au niveau de son pâturage. Les différents types d’animaux se succèdent sur les parcelles pour se nourrir. "L’âne du Poitou est le dernier à pâturer. Il se nourrit d’une herbe pauvre et il mange tout ce que ceux qui sont passés avant lui ont laissé, à savoir orties, chardons, ronces…", explique Pierre-Xavier.

Si l’âne du Poitou est un animal d’apparence rustique, il nécessite des soins importants, notamment au niveau des pieds, de la dentition et des vermifuges. "C’est un animal social: il doit être entouré. Chez nous, il vit avec deux poneys et il a besoin d’un hectare de prairie à lui tout seul", précise Pierre-Xavier.

Au niveau de sa morphologie, l’âne du Poitou est le plus grand des ânes. Il peut mesurer jusqu’à 1,45 m et peser entre 350 et 450 kg. Il a de longues oreilles bien ouvertes et de longs poils qui s’entremêlent pour former des guenilles qui le protègent de la chaleur, du froid et des insectes.

Menacé de disparition

"Après la Seconde Guerre mondiale, l’âne du Poitou a presque disparu de son berceau d’origine", rappelle Pierre-Xavier Avart. "Il était quasi exclusivement destiné à la production mulassière. Au XVIIe siècle, il était croisé avec des juments à fort gabarit d’origines belge et hollandaise, utilisées dans le cadre des travaux d’assèchement du marais poitevin. L’apparition progressive du tracteur a rendu inutile la production de mulets et, par la même occasion, la fonction principale de l’âne du Poitou. Comme souvent, quelques passionnés ont permis de sauver la race."

Dans un tout autre domaine, il est à noter qu’une nuit des chauves-souris sera organisée à la Ferme des 3 Centenaires, les 25 et 26 août, dès 19 h 30.

Infos: 0496/02 95 91.