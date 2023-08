Série d'été: à Jamioulx, un coup de coeur pour les alpagas

Curieux et inoffensif

Ce sont les alpagas qui entament ce cycle de pâturage, ce qui évite de devoir travailler le sol. "L’alpaga est le premier à pâturer car il a besoin d’une herbe riche avec un éventuel complément de foin et de minéraux", explique Pierre-Xavier Avart. "On compte une superficie d’une quinzaine d’ares de prairie par animal. Comme il présente la particularité de toujours effectuer ses besoins naturels au même endroit, il crée un déséquilibre corrigé par les espèces qui pâturent le terrain après lui. Il s’agit des vaches, des moutons et des chèvres qui ont besoin d’une herbe moins riche. Ces espèces prennent le relais avant que le terrain ne soit mis au repos et que le cycle ne reprenne de plus belle."

Les alpagas ont été les premiers animaux accueillis à la Ferme des 3 Centenaires. "Nous avons eu un véritable coup de cœur pour cette espèce originaire du Pérou et dont 98% de la population occupe la Cordillère des Andes", poursuit Pierre-Xavier. L’alpaga constitue, en quelque sorte, la vache péruvienne. Il procure du lait, de la viande et surtout de la laine. C’est d’ailleurs pour cette dernière ressource que l’animal est le plus connu car il donne la troisième laine la plus douce au monde. La première étant la soie, la seconde le cachemire et la troisième la laine d’alpaga.

Un élevage en symbiose

À noter qu’en Belgique, il est interdit de consommer la viande de cet animal. "La gestation des femelles dure 11,5 mois et elles mettent bas entre 10h et 16h c parce que, dans leur région natale, il gèle en dehors de ces heures et le petit naîtrait gelé", nous apprend notre interlocuteur. Les alpagas sont des animaux rustiques qui vivent toute l’année en plein air et qui supportent des températures pouvant varier de -15 °C à +30 °C. Ils sont curieux et inoffensifs pour l’homme.

"Les enfants adorent les approcher lors des visites de classes et des stages de vacances que nous organisons tout au long de l’année", poursuit notre éleveur. "À la Ferme des 3 Centenaires, notre objectif est que notre élevage soit en symbiose avec l’environnement dans lequel il vit. Nous avons planté des saules têtards, des noyers, des pruniers, des chênes… afin d’accueillir des insectes, des oiseaux, des rapaces. Avec l’Eau d’Heure toute proche, le cormoran, le cingle plongeur et le martin-pêcheur sont bien présents chez nous."

Infos: Ferme des 3 Centenaires, rue d’Andrémont 34 – 6120, Jamioulx. Tél: 0496/02 95 91 Mail:lafermedes3centenaires.be-pierre-xavier@avart.be