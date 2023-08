Une ambiance folklorique, le prochain week-end, à Jamioulx

Il est néanmoins utile de préciser que de nombreuses processions ont eu lieu dans le village au cours du XIXe et du XXe siècle. Le drapeau de la jeunesse, daté de 1876, rappelle ce passé historique. Si l’on vénère saint André aujourd’hui, cela n’a pas toujours été le cas. À ses débuts, la marche rendait hommage à saint Roch en raison de la construction d’une chapelle du même nom à la rue Baudouin Leprince.

Un groupe de poudrière

Une des particularités de la marche jamelovienne est la présence de nombreux enfants et de jeunes adultes dans les rangs. La gent féminine est bien représentée sous les costumes de cantinières, vivandières et poudrières. Le tout mis ensemble offre un défilé d’environ 200 marcheurs dans le village, dans un esprit de camaraderie et d’une grande convivialité.

Les réjouissances débuteront, ce samedi 12 août, dès 9 h 30, par une sortie du corps d’office dans le village, avant la procession fixée le lendemain. Parmi les temps forts de cette journée dominicale, on retiendra la messe, la prise des drapeaux et la remise des médailles (10 h), la rentrée de la procession à l’église (19 h), ainsi que le bataillon au carré vers 20 h 30.