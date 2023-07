Double anniversaire à la St-Christophe

"Nous honorons saint Christophe, chaque dernier dimanche de juillet, depuis 65 ans. En 1957, un comité s’est formé avec des Marbaisiens qui ont concrétisé un beau projet: créer une marche en l’honneur du saint patron local qui est le protecteur des voyageurs", confie Benjamin Schenkels, président de la marche. Toutefois, des traces écrites et photographiques rappellent qu’un groupe de marcheurs descendait à Ham-sur-Heure pour participer à la Saint-Roch avant 1957.

Retour au 2e empire

Cette édition 2023 fut spéciale à plus d’un titre avec deux marcheurs spécialement mis à l’honneur: Alain Demoulin pour ses 60 ans de marche et Jean-Louis Ferauge pour son demi-siècle de fidélité au folklore marbaisien. "Pour cette édition anniversaire, nous avons renoué avec la tradition d’antan caractérisée par le retour du costume traditionnel du 2e empire", précise notre interlocuteur.

Les enfants étaient également mis en lumière avec la 30e sortie de la jeune compagnie. "À l’époque, il y avait beaucoup de petits marcheurs dans la grande marche, d’où la création de ce groupe en 1993. J’ai été désigné tambour-major de la petite batterie et la compagnie a évolué au fil des ans. Cette année, le groupe compte une soixantaine d’enfants", conclut Benjamin Schenkels.

Comme leurs aînés, les enfants évoluent en sapeurs ou en grenadiers. Le groupe se compose d’une batterie et comprend des cantinières. Pour cette édition spéciale, le comité avait invité les drapeaux et les délégations des autres marches de l’entité pour la procession ainsi que la société royale des chasseurs carabiniers de Thuin, le 2e bataillon du 1er régiment des grenadiers à pied de la garde impériale "section belge" et la fanfare royale de Ham-sur-Heure.