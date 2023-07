La Belgique sera fêtée à Ham-sur-Heure

Les fêtards sont attendus, dès ce 20 juillet 17h, pour décompresser après une semaine de travail en profitant des foodtrucks. Vers 18h, le DJ Lo Still Music mettra l’ambiance et il sera relayé à 22 h par Heybro DJ jusqu’à 1h30. Un service d’ordre sera présent pour assurer le bon déroulement de la soirée. Le jour de la Fête nationale, les réjouissances débuteront à midi avec l’ouverture du village en fanfare.

Bénéfices pour Bourquîs For Life

Durant la journée, les enfants pourront s’amuser sur les terrains multisports, aux châteaux gonflables ou encore s’adonner aux joies du grimage. "Une surveillance sera assurée par des scouts pour que les parents puissent profiter du bar, qui fonctionnera avec des gobelets réutilisables, ou encore des saveurs de saison auprès des différents foodtrucks", insiste Olivier Leclercq. L’ambiance musicale sera proposée par des musiciens de l’entité tout au long de la manifestation.

À 16h, un premier concert sera proposé par Eddy Mouawy. En soirée (22h), ce sera au tour du groupe Covermania de faire danser les fêtards. Il sera précédé, aux alentours de 20 h, par le groupe Has Been Cover. Cette journée festive sera ponctuée par un feu d’artifice à minuit. Les bénéfices de ce village du 21 juillet seront entièrement reversés à l’opération Viva For Life par l’intermédiaire de Bourquis For Life.