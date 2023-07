Ham-sur-Heure-Nalinnes: une plaine de jeux avec Cléopâtre en fil rouge

La Commune propose notamment deux plaines de jeux récréatives: une première en juillet à l’école communale d’Ham-sur-Heure et une seconde, en août, à l’école communale de Nalinnes-Centre. Fruit d’un partenariat entre l’organisation Ocarina (anciennement Jeunesse et Santé) et l’administration communale, la première plaine de jeux a séduit une moyenne de 70 enfants en cette seconde semaine de juillet.

Un total de huit animateurs

"Nous sommes 8 animateurs pour encadrer les jeunes âgés de 3 à 13 ans en les accompagnant dans un univers incroyable afin de leur faire vivre différentes activités comme une attaque de camp, une chasse aux trésors mais aussi des bricolages", explique Arnaud Cordier, animateur-formateur au sein de l’association.

Histoires féeriques, jeux adaptés aussi bien aux grands qu’aux tout petits, les animateurs ont favorisé les activités originales au travers de jeux de psychomotricité, de disciplines sportives ou via des sensibilisations au respect de l’environnement comme le tri des déchets.

Le fil rouge de cette plaine de jeux était un voyage dans le monde de Cléopâtre à bord d’une machine à remonter le temps. La commune d’Ham-sur-Heure-Nalinnes intervient à trois niveaux pour aider l’association Ocarina: la mise à disposition de bâtiments communaux, la préparation des soupes et une contribution financière pour la prise en charge du salaire des animateurs.

Infos: www.ocarina.be