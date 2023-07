La relève est assurée à Nalinnes

"En réalité, la jeune marche effectue sa 26e sortie mais nous fêtons les 25 ans en décalage en raison de la crise sanitaire qui a impacté notre manifestation ces dernières années", explique Stéphane Michaux, l’un des deux adjudants de la jeune compagnie. Cet ancien voltigeur, qui a participé à toutes les éditions de la marche nalinnoise, est à l’origine de la création de la jeune compagnie avec Jean-Jacques Cloquet et Jean-Pierre Foret.

"Quand j’évoluais en voltigeur, je voyais énormément d’enfants dans le village qui nous regardaient défiler et plusieurs parents nous ont encouragés à créer une jeune compagnie. On a alors réfléchi à construire une structure similaire à la grande marche avec des sapeurs, une batterie, des voltigeurs, des zouaves, des officiers, des porte-drapeaux et des cantinières", conclut Stéphane Michaux.

D’une septantaine d’enfants en 1997 lors de la création, la jeune compagnie compte désormais 160 participants dont les encadrants ; à savoir 12 dames de compagnie, 6 officiers, 6 sous-officiers et 4 personnes en charge des boissons.

Pour marquer le coup des 25 ans, des délégations des jeunes marches de l’entité ont paradé avec les jeunes nalinnois. Enfin, les enfants avaient créé le visuel du badge pour les 1100 cocardes vendues lors de cette édition 2023.