Un beau succès pour la dixième ducasse nalinnoise

Pour la 2e année consécutive, le comité des fêtes Piou Piou and Co s’est associé avec le bar Le Kiosque qui a pris en charge l’organisation des soirées DJ. Dès le vendredi, les décibels ont résonné sur la place du centre avec de nombreux fêtards réunis autour du kiosque. Les journées de samedi et de dimanche ont été marquées par des activités tout public avec notamment une chasse aux trésors pour les enfants et une chasse à la bière pour les parents.