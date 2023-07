La jeune marche fête ses 25 ans, ce week-end à Nalinnes

"L’engouement des enfants pour la jeune marche démontre leur attachement au folklore de Nalinnes. La relève est sans aucun doute assurée. Des délégations des jeunes marches de l’entité se joindront à nous pour fêter dignement cet anniversaire. Les enfants ont créé eux-mêmes le visuel du badge qui servira de cocarde vendue lors de cette édition", informe le comité.

Plus de 600 marcheurs attendus

Ce 2e dimanche de juillet, plus de 600 marcheurs défileront dans le village de Nalinnes à l’occasion de la 34e édition de la marche folklorique. Vu le nombre important de participants, la marche est scindée en deux groupes.

Les réjouissances débuteront ce samedi 8 juillet à 16 h 30, par le transfert de Notre-Dame de Bon Secours depuis l’église du centre.

La procession dominicale commencera dès 5 h avec le réveil par les batteries des deux compagnies. Le premier temps fort de la manifestation est prévu à 10 h sur la place avec la prise des drapeaux et la remise des médailles. Le second moment important sera la rentrée de la procession à l’église aux alentours de 18 h et celle-ci sera suivie par une 2e rentrée au Mont, avec un bataillon carré et une dernière salve.