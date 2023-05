Ham-sur-Heure-Nalinnes: la guerre en images contre le Covid-19

"Cette exposition est un hommage aux membres de la composante médicale qui ont œuvré dans l’ombre en vue d’aider les victimes, mais aussi toutes les personnes qui les ont encadrés face à une situation à laquelle nous avons été confrontés soudainement et dont nous ne pouvions pas mesurer l’ampleur et les conséquences qu’elle a entraînées", informe Luigina Ogiers-Boi, échevine de la Culture.

Un soutien militaire indispensable

La genèse de cette exposition est liée au début de la crise sanitaire, en mars 2020. À cette époque, la Défense met en place une aide à la nation afin d’offrir un soutien médical et logistique aux résidents et au personnel des maisons de repos et de soins (MRS) du royaume. La composante médicale a élaboré un plan d’urgence et d’action et son personnel a pu significativement stabiliser et améliorer la situation dans les établissements de soins très impactés par cette pandémie.

En avril 2020, le commandant du 3e élément médical d’intervention (3EMI), le médecin colonel Éric Dewaelheyns, aidé par le colonel de réserve Dominique Di Duca, a soumis au commandant de la composante médicale, le médecin lieutenant-général Pierre Neirinckx, l’idée de réaliser un reportage photographique qui rendrait compte de la mission des militaires dans les MRS.

Cette mission de générer de l’information, notamment auprès de la hiérarchie militaire, quant à la situation effective et d’objectiver le travail réalisé sur ce nouveau théâtre d’opération a été proposée à Jérusalem Destercke-Hock, 1er sergent sous-officier de réserve au 23e bataillon médical (affecté au 3EMI à l’époque) et photographe professionnel au "War Heritage Institute" (WHI). Une fois sa mission clôturée en mai 2020, il a entamé son travail de post-production.

Un virus devenu l’ennemi

Son travail photographique présente à la population le quotidien des militaires de la composante médicale qui ont œuvré avec professionnalisme et sang-froid dans ce conflit inédit face à un virus devenu l’ennemi. Ce nouveau théâtre d’opération était, pour ces femmes et ces hommes, aussi une mission à part entière qu’il fallait entreprendre et exécuter avec succès. Cette exposition d’État se veut donc un hommage rendu à tous ceux qui ont vécu cette crise sans égale: victimes, soignants, familles, amis…

Exposée en primeur

Elle a été inaugurée au Musée royal de l’Armée, le 10 novembre 2021, la veille de l’Armistice. "Le titre de l’exposition fait le lien entre le front du Covid et le front de 14-18, rappelle Jérusalem Destercke-Hock. Au début de ce virus méconnu à l’époque, le personnel soignant est parti au front, en guerre."

Après avoir été montrée dans tous les commandements militaires, l’exposition a été présentée au grand public avec la primeur réservée à la commune d’Ham-sur-Heure-Nalinnes où réside l’auteur de l’exposition.