Vie de château en famille au Pays de Charleroi: les château de Ham-sur-Heure et de Trazegnies

L’un de ses hôtes prestigieux fut Louis XIV qui y séjourna en 1667, lors du siège de Charleroi. Vendu en 1952 à la commune de Ham-sur-Heure, le château devint le siège de l’administration communale, mission qu’il a conservée après la fusion des communes, en 1977. L’intérieur abrite plusieurs salles dont la salle de Justice et sa chapelle, la salle des Palmiers ainsi que celle des Blasons. Le château est entouré d’un magnifique parc qui surplombe un ancien moulin et permet de découvrir l’Eau d’Heure. Ce premier mai, des jeux pour les enfants seront accessibles dans le parc et des visites guidées seront organisées toutes les 40 minutes, de 9h à 18 h.