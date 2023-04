Ham-sur-Heure-Nalinnes: le personnel communal participera à une enquête psychosociale

Elle avait dressé le portrait d’un bourgmestre omnipotent qui veut tout gérer lui-même, qui s’autorise des remarques en permanence, insulte et critique le travail en public. Elle avait dénoncé un climat tendu dans une administration qui n’ose pas parler. Un mois plus tard, la minorité a demandé un état des lieux lors des questions d’actualité en fin de séance du conseil de ce jeudi soir.

"Par la presse, nous avons appris que le secrétaire régional de la CGSP avait l’intention de demander une réunion de crise et une enquête psychosociale, débute Alexis Mulas, conseiller Cap Communal. Nous réitérons sa demande si elle n’a pas été entendue"

Réponse d’Estelle Dupuis, directrice générale faisant fonction: "Je n’ai pas reçu de demande en ce sens. Toutefois, je précise que le sujet a été abordé au comité de direction et j’ai fait le tour du personnel pour identifier les problèmes".

Un taux d’absentéisme à nuancer

De son côté, le mayeur répond qu’il est favorable à une enquête psychosociale tant au sein de l’administration que du CPAS. Il est ensuite élogieux en évoquant Estelle Dupuis. "La directrice générale faisant fonction rétablit une meilleure ambiance au sein de l’administration", assure Yves Binon qui revient sur les chiffres mentionnés par l’opposition, à savoir un taux d’absentéisme de 15,27%.

Selon lui, le chiffre est correct, mais l’analyse de la minorité n’est pas juste car elle ne tient pas compte du personnel en congé de maladie de longue durée, des congés de maternité…

"Notre service des ressources humaines, avec l’appui de la directrice générale, prépare un rapport sur la situation exacte que nous vous communiquerons", annonce-t-il aux élus du groupe Cap Communal.

La plainte pour harcèlement déposée à la police par l’ancienne directrice n’a, jusqu’à présent, pas eu de conséquences politiques pour le bourgmestre Yves Binon.

"Visiblement les responsabilités politiques n’ont pas été tirées", constate Alexis Mulas qui informe, par ailleurs, que l’opposition a interpellé le ministre de tutelle des pouvoirs locaux dans l’espoir de faire évoluer la situation. S’adressant ensuite aux conseillers de la majorité et aux membres du collège, il déclare: "vous ne pouvez plus laisser perdurer cette situation. Jusqu’ici, vous n’avez rien fait. Si vous n’agissez pas, vous serez encore plus que jamais complices. Qu’avez-vous mis en place pour régler cette situation problématique ?". Une question restée sans réponse.