Ham-sur-Heure-Nalinnes: Olivier Dandois entre au collège communal

Se retirant avec le sentiment du devoir accompli, il a cédé le flambeau à Olivier Dandois. Ce Jamelovien, père de trois enfants dont deux sont à l’université, est avocat au barreau de Charleroi depuis 25 ans.

"Depuis que je réside à Jamioulx, je me suis investi dans le milieu associatif dans le syndicat d’initiative et au club de foot de mon village", confie-t-il.

Ses compétences: urbanisme et mobilité

Voici une dizaine d’années, Pierre Minet lui demande de rejoindre le cdH. "J’ai accepté avec plaisir et je me suis impliqué pour aider le parti à progresser. J’ai aussi été président de section et je préside la Commission communale de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité (CCATM). Depuis 2018, je suis conseiller CPAS et la démission de Pierre Minet combinée à la décision de Pierre Guadagnin de pas lui succéder m’a conduit à endosser le rôle d’échevin pour la fin de la législature", développe-t-il.

Olivier Dandois reprend les compétences (notamment l’urbanisme et la mobilité) de Pierre Minet, des domaines qu’il connaît bien grâce à la CCATM.

"Ces dernières semaines, Pierre m’a beaucoup conseillé et accompagné pour que le relais soit efficace", conclut-il. Ce remplacement est aussi une bonne manière, pour le parti "Les Engagés", d’entrer dans une nouvelle dynamique en vue du prochain scrutin, d’autant que le partenaire libéral de la majorité connaît une mauvaise passe.