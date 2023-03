Ham-sur-Heure-Nalinnes: démission de l'échevin Pierre Minet

"Je salue le geste de Pierre Guadagnin, notre autre conseiller"Vivre-Ensemble", qui a renoncé à prendre la place pour le bien de notre groupe qui doit se relancer après un mauvais score au dernier scrutin. Olivier, 1er suppléant, travaille avec moi depuis de nombreuses semaines sur la préparation des dossiers", informe Pierre Minet.

"En tant que président de la Commission communale de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité (CCATM), il apportera son expertise et son expérience en matière de mobilité et d’urbanisme".

Ayant débuté la politique en 2000 sur la liste PSC, Pierre Minet a quatre mandats à son actif dont deux en tant qu’échevin. "Si je suis en forme et que le parti me le demande, je me présenterai aux prochaines élections communales", conclut-il.