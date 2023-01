Ham-sur-Heure-Nalinnes: un radar tronçon entre Beignée et Jamioulx

Le 29 décembre dernier, le conseil communal d’Ham-sur-Heure-Nalinnes a voté l’octroi d’une subvention (120 000 €) à la zone de police locale Germinalt en vue de l’installation de cinémomètres sur deux axes dangereux du territoire communal: le premier au niveau de la rue Baudoin Leprince entre Beignée et Jamioulx et le second au niveau du chemin des Trois Arbres à Marbaix-la-Tour.