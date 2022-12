Ham-sur-Heure-Nalinnes: 1500 boules accrochées au sapin de Noël

"Les exposants sont satisfaits et le public est au rendez-vous : je suis un président heureux", confie Jean-Luc Heemers.

Répartis dans les différentes salles du château communal et dans les anciennes écuries, près de 80 artisans ont présenté des créations de qualité et leur savoir-faire à l’image d’un jeune chocolatier de Somzée.

Malgré une situation économique peu favorable, les visiteurs étaient nombreux à quitter le village du père Noël avec des cadeaux à glisser au pied du sapin.

Le village du père Noël a également rassemblé, dans la cour et le parc du château, une quarantaine d’exposants qui ont proposé des délices de saison (tartiflette, choucroute, vin chaud) aux côtés d’une dizaine de food trucks proposant des pizzas, des frites, etc. "Le travail de l’ensemble des bénévoles a porté ses fruits avec un succès au niveau de l’affluence et une renommée internationale de notre village du père Noël, avec des visiteurs provenant de France et du Luxembourg", insiste notre interlocuteur.

Les enfants affichaient un large sourire au regard des activités proposées à leur égard: distribution de friandises par le père Noël, animations assurées par des clowns, des échassiers et des cracheurs de feu, des conteurs narrant des histoires de Noël ou encore la possibilité d’accrocher l’une des 1 500 boules au sapin dressé devant l’entrée du château.

De son côté, les membres de l’association Bourquis for Life ont organisé une buvette, placé une tirelire à proximité du mini-cube et programmé divers concerts pour récolter des dons qui seront reversés aux enfants défavorisés via l’opération Viva for Life. La journée dominicale fut marquée par un petit-déjeuner familial, le Jogging for Life et une animation zumba.