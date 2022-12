Zone de police Germinalt: les conseillers divisés sur le budget 2023.

Du côté de la zone de police Germinalt, Gerpinnes, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Thuin et Montigny-le-Tilleul n’ont pas trouvé un accord sur le budget 2023. L’information a été dévoilée lors du conseil de police de ce mercredi soir, au château communal d’Ham-sur-Heure.

L’indexation des salaires dans la fonction publique engendre un surcoût important d’autant que le personnel englobe 90% du budget de la zone de police. Les frais de fonctionnement (assurances, licences, abonnements, énergie…) représentent le solde. Sur base de ces données, deux visions se sont opposées au sein du collège de police.

Des dotations en hausse

Les bourgmestres de Gerpinnes et d’Ham-sur-Heure-Nalinnes ont plaidé pour une augmentation de 15% de la dotation à la zone (par rapport à 2022) pour ne pas épuiser l’ensemble du fonds de réserve. La commune de Montigny-le-Tilleul a prévu une hausse de 5% de sa dotation.

"Nous attendons d’avoir le compte 2022 afin de connaître plus précisément l’état réel des finances avec le montant exact du boni ainsi que d’autres renseignements", explique Marie Hélène Knoops, bourgmestre de Montigny-le-Tilleul.

Du côté de Thuin, la bourgmestre Marie-Eve Van Laethem était remplacée par son échevin des Finances. "Pour l’instant, notre dotation n’a pas été augmentée lors du vote de notre budget communal 2023. Nous ne sommes pas opposés mais nous attendons des précisions, notamment un comparatif sur lescinq5 dernières années au niveau des frais de fonctionnement", réagit Pierre Navez.

Absence préjudiciable

Plusieurs conseillers de différentes Communes sont intervenus pour poser des questions à la présidente de l’assemblée, Marie Hélène Knoops, ainsi qu’au comptable spécial, Michel Pichrist. Ce dernier explique que, techniquement, le budget 2023 est prêt, mais qu’une décision politique doit intervenir à propos du montant de la dotation.

Il ajoute qu’un comparatif sur cinq ans serait un travail considérable qui, de surcroît, n’apporterait pas un éclairage probant car la période a été marquée par une crise sanitaire, des inondations et une crise énergétique. De plus, les comptes sont envoyés aux différents services de comptabilité communaux. L’analyse est partagée par le chef de corps Alain Bal.

La présidente de l’assemblée propose de voter un premier et un second douzième provisoire dans l’attente de recevoir les données précises du compte et les autres renseignements demandés. Lors du vote, l’union des conseillers de Gerpinnes et Ham-sur-Heure-Nalinnes bloque la proposition des représentants de Montigny-le-Tilleul et de Thuin. En temps normal, ces deux dernières communes bénéficient ensemble d’une part votale plus importante. Mais l’absence de quatre conseillers thudiniens fait pencher la balance.

La 2e proposition d’un douzième provisoire des allocations correspondantes portées au budget ordinaire de l’exercice 2022 est en revanche adoptée par la coalition Gerpinnes/Ham-sur-Heure-Nalinnes. D’ici la fin janvier, les quatre bourgmestres de la zone devront trouver un consensus pour ne pas mettre en péril le bon fonctionnement de la zone de police.