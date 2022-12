Père Noël de retour au château de Ham-sur-Heure

À l’intérieur du château et des anciennes écuries, près de 80 artisans présenteront leurs créations aux visiteurs toujours plus nombreux au fil des années. La première édition avait séduit, en 2007, près de 3 000 visiteurs. En un peu plus d’une décennie, ce nombre a doublé. Montages floraux, bougies, savons, décorations en tout genre, chaque acheteur trouvera son bonheur. Le village du Père Noël comportera également une quarantaine de chalets dans la cour du château. Ceux-ci seront principalement dédiés aux délices de saison (tartiflette, choucroute, vin chaud) mais il y aura aussi des Food Truck proposant des pizzas, des frites, etc.

Radio Bourquis, c’est fini

La manifestation connaîtra un prolongement dans le parc avec une esplanade qui comprendra le mini-cube de l’opération Bourquis For Life. "Malheureusement, l’aventure de radio Bourquis s’est arrêtée mais les citoyens pourront toujours faire un don dans une tirelire placée à cet effet. Des petites boîtes ont également été déposées chez les commerçants", souligne notre interlocuteur. Comme il est de tradition, les dons des différentes activités proposées par Bourquis For Life seront reversés aux enfants défavorisés via l’opération Viva For Life.

Le mini-cube sera reconverti en une salle de lecture avec des contes de Noël. "Nous marquons un point d’honneur à proposer de nombreuses activités gratuites pour les enfants comme la balade du Père Noël qui distribuera des friandises, des expériences scientifiques, un stand de grimage, la possibilité d’accrocher des boules sur le sapin en compagnie du Père Noël et ses lutins ou encore la présence de clowns et de jongleurs", ajoute Jean-Luc Heemers.

Quant à la scène, elle accueillera un spectacle proposé par les élèves de l’école de danse nalinnoise l’Aigle Noir ce samedi dès 15h. Le groupe Swing prendra le relais à 17 h 30 pour un concert et il sera suivi par le groupe Overdrive à 19 h 30. Une soirée années 80 & 90 clôturera cette 1re journée festive avec une animation assurée par le groupe David Cretta. Dimanche, les amateurs de reprises de chansons françaises de chanteurs qui s’appellent Michels ou presque sont attendus à 20 h 30 pour danser avec le groupe Michel Michel.

Jogging For Life le dimanche

La journée dominicale débutera par un petit-déjeuner à partager en familles ou entre amis dès 9 h avant le départ groupé du Jogging For Life organisé par le Jogging club Ham-sur-Heure. Une animation zumba sera proposée à 10 h.

Un plan de mobilité sera mis en place dans le centre du bourg pour fluidifier le trafic automobile. Enfin, des contrôles d’alcoolémie seront organisés autour du site de la manifestation. Un conducteur averti en vaut deux !