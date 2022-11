L’Espace de Paix enrichit, à Ham-sur-Heure

Situé dans le parc du château communal, ce lieu a été créé le 7 septembre 2018 à l’initiative de l’échevine des Associations patriotiques. "Cet endroit rappelle à tous ceux qui le fréquenteront aujourd’hui et demain la valeur inestimable de l’état de paix et l’indispensable mobilisation à son maintien", explique Laurence Roulin-Durieux. Outre sa vocation de passeur de mémoire et d’histoire, cet espace constitue un lieu de vie, de joie, d’ouverture et de partage pour encourager les citoyens à cultiver et favoriser le vivre ensemble.

L’ACSP gravée dans la pierre

L’inauguration de deux nouvelles plaques, créées à l’initiative du comité de l’ACSP avec le soutien du collège communal, a été un moment rempli d’émotions. Le premier panneau présente les membres fondateurs de l’association et le rôle de passeurs de mémoire qu’ils assurent avec conviction.

L’Association Communale du Souvenir Patriotique fut constituée le 20 janvier 2004 à l’initiative de Maurice Allard, Marcel Nicaise et l’actuel bourgmestre Yves Binon. La plaque recense l’identité des membres du 1er comité: Willy Bal, Jean-Marie Berny, Pierre Bouvy, Richard Carlier, Werner Delespinette, Michel Florins, Thérèse Florins, François Godsoul, Dominique Guillaume, Édith Lardin, Claude Legaz, Pierre Minet, Marcel Neve de Mevergnies, Guy Thiry et Willem Tieleman.

L’ACSP a pour but de permettre la pérennité du souvenir des civils, militaires, déportés, otages et résistants de la commune via l’entretien des monuments et le maintien des différentes cérémonies patriotiques. D’autre part, ses membres s’engagent à être des passeurs de mémoire et d’informer les jeunes générations des dangers des théories totalitaires et des drames provoqués par les conflits armés.

"Le deuxième panneau relate les principaux faits de guerre qui se sont déroulés dans l’entité durant les deux conflits mondiaux de 14-18 et 40-45. Nos anciennes communes n’ont pas été épargnées durant ces deux guerres et de nombreuses pertes ont été comptabilisées tant parmi les soldats que les civils, résume Laurence Roulin-Durieux. Ces deux plaques informatives composent un projet qui me tenait à cœur et c’était hautement symbolique de les inaugurer le jour de l’Armistice surtout avec la présence des enfants. Construisons demain dès aujourd’hui, sans oublier hier", conclut-elle.