Ham-sur-Heure-Nalinnes: une nouvelle réglementation sur les cimetières

Remarques pertinentes

L’analyse du nouveau projet de règlement a demandé de la patience aux élus, spécialement aux conseillers de l’opposition qui ont épluché les 117 articles. Alexis Mulas (Cap Communal) est le premier à intervenir en évoquant une incohérence à l’article 10 par rapport au Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD).

Les fœtus nés sans vie dont la naissance a eu lieu entre le 106e et le 140e jour de grossesse, peuvent, à la demande des parents, soit être inhumés dans la parcelle des étoiles, soit être incinérés. En cas d’incinération, les cendres sont dispersées sur la parcelle des étoiles. Pour le jeune élu de l’opposition, le CDLD évoque plutôt le 180e jour de grossesse.

Il demande à la majorité de vérifier cette information auprès de l’autorité régionale qui a fourni le modèle de règlement. Le mayeur, Yves Binon (MR), répond que le nécessaire sera fait et que la coalition MR/Les Engagés ne voit aucun inconvénient à modifier le règlement si les remarques formulées par le groupe Cap Communal sont conformes à la législation.

Yves Escoyez (Cap Communal) pointe une autre incohérence par rapport au Code civil. L’article 16 stipule que l’inhumation a lieu entre la 25e et la 120e heure du décès ou de sa découverte. "Or, il y a parfois des enterrements qui ont lieu plus tard. Je présume que cela ne pose pas de problème ?", demande-t-il. Le mayeur, Yves Binon, assure que l’une des compétences du bourgmestre est la prolongation de ce délai si la situation l’impose.

Indigent, la commune paie les frais

Le débat se clôture par une question d’Yves Escoyez sur l’article 15 portant notamment sur le fait que la fourniture du cercueil et la mise en bière sont à charge de l’administration communale lorsqu’il s’agit d’un indigent.

"Dans ma carrière de bourgmestre, j’ai rencontré quelques fois ces situations quand une personne n’a pas de famille. La Commune prend en charge les frais et l’option choisie en cas d’indigent est l’incinération et la dispersion des cendres", conclut Yves Binon.

Malgré le fait que la majorité promet de transmettre les remarques à l’autorité régionale, et d’adapter le règlement en cas de retour positif, le groupe Cap Communal vote contre le règlement car il estime que le texte n’était pas correct en l’état.