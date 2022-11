La peinture à l'honneur au château d'Ham-sur-Heure-Nalinnes

Dans les différentes salles du château, le public a été agréablement surpris par la qualité des œuvres proposées par une vingtaine d’artistes: Jacques Blavier, Daniel Verlinden, Cécilie Boulandet, Odette Daloze, Arlette Burssens, Willy Buchet, Thérèse Gossiaux, Anne Biot, Pascale Cornez, Guy Deveux, Anne Bouche, Marie-Thérèse Mont, Catherine Durieux, Véronique Deschepper, Brigitte Dehault, Ermenegildo Aromatario, Philippe Hecq, Marie-Paule Mairiaux, René Monfils, Céline Brousmiche et Christine Gilles.

Un double anniversaire en 2024

"Je préside l’association depuis 2001 et l’exposition gagne en qualité au fil des années. Les exposants sont des membres du Chevalet et des artistes résidant dans l’entité ou faisant partie d’un club communal. Aucun thème n’est imposé pour que chacun ait le choix de ses œuvres", détaille notre interlocuteur. Fondé en 1974 (à l’origine l’association se nommait Le Chevalet Nalinnois) par Firmin Bolle, le groupement fêtera son 50e anniversaire et les 40 ans de l’exposition en 2024.

Pour ne pas tomber dans une routine, l’association innove constamment. Voici cinq ans, elle a lancé deux ateliers: un dédié à l’aquarelle animé par Brigitte Dehault et un autre consacré aux enfants animé par Anne Bouche. Parmi les projets dans les cartons, le groupement envisage la création d’un atelier multidisciplinaire.

L’exposition a aussi été marquée par une nouveauté avec Le Photo Club d’Ham-sur-Heure-Nalinnes en invité d’honneur.

Lieu d’échange entre passionnés de photographie, cette association est présidée par Frédéric Charles qui avait exposé une série de clichés aux côtés d’autres photographes (Pierre Boisseaux, Cyril Sottiaux, Alain Sottiaux, Thierry De Mol, Freddy Grande, Alain Poulin, Christophe Champagne et Jean-Pierre Marcelle) dans l’une des salles du château communal.

Cécilie Boulandet, une artiste engagée