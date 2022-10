Deux poubelles intelligentes à Nalinnes

L’Intercommunale de gestion intégrée des déchets dans la région de Charleroi (Tibi) et neuf de ses communes associées (Aiseau-Presles, Chapelle-lez-Herlaimont, Farciennes, Fleurus, Fontaine-l’Évêque, Les Bons Villers, Montigny-le-Tilleul, Pont-à-Celles et Ham-sur-Heure-Nalinnes) ont obtenu une aide financière de la Région wallonne (SPW-ARNE) pour la mise en place d’infrastructures de tri du PMC sur l’espace public dans le cadre de l’appel à projets Tri out of Home/on the go.