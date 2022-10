Ham-sur-Heure: découvrir les métiers de la force aérienne au château

Cette année, l’événement aura lieu au château d’Ham-sur-Heure. Ce mercredi 12 octobre, de 12 h 30 à 17 h, les citoyens sont invités à participer à la journée découverte des différents métiers de la force aérienne. Cette manifestation, organisée en deux temps, est destinée aux élèves des écoles de l’entité en matinée, avant d’être accessible pour le grand public durant l’après-midi.

"Un chasseur-bombardier F-16 sera installé pour la première fois dans la cour du château, afin d’en permettre la découverte", annonce Axelle Peppe, la chargée de communication de l’administration communale d’Ham-sur-Heure-Nalinnes. "À proximité de l’avion, toute une série d’activités axées sur les métiers gravitant autour du groupe de maintenance de la base aérienne de Florennes seront mises sur pied. Des informations seront aussi données aux visiteurs via divers stands et une exposition de maquettes."

L’objectif de l’événement est de faire connaître et découvrir les différents métiers du 2e Wing Tactique. Et du technicien moteur, à l’armurier, en passant par le météorologue, les préparateurs de missions ou les pilotes, ces métiers se comptent par dizaines. Et la Composante Air recrute !

De l’information et des animations

De nombreuses activités sont prévues sur le site. Tout d’abord, le groupe de maintenance et ses techniciens spécialisés réaliseront des démonstrations sur le F-16 et son moteur, la technologie dans le cockpit, les moyens de télécommunication, les bombes et le petit armement, le kit de survie, le sport, les techniques incendie, les gestes de premiers secours, l’utilisation de la dépanneuse ou encore les engins spéciaux.

La Défense proposera aussi un stand d’information pour rencontrer les jeunes qui pourraient avoir des questions sur les possibilités de carrière au sein de la défense belge.

En matière de loisirs, trois balades seront proposées au départ du château à partir de 9 h. La première sera destinée aux vététistes pour un circuit de 30 km, la seconde aux cyclistes pour une escapade de 57 km et la dernière sera dédiée aux motards. Inscriptions obligatoires pour les balades VTT & motos sur gerpiwing@mil.be

Les communes de Mettet, Gerpinnes et Ham-sur-Heure-Nalinnes uniront leurs efforts pour proposer plusieurs activités: un atelier de grimage pour les enfants, une tente de jeux en bois, une balade pédestre libre et un château gonflable. Le public pourra bien entendu se désaltérer au bar et se restaurer via un barbecue.

Infos au 071/22.93.71 ou 071/22.96.14.