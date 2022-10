L’homme a débuté la journée en buvant deux coupes de mousseux chez sa grand-mère, avant de poursuivre avec du vin blanc au Lunch Garden. Pour terminer en beauté, Maxime a terminé sa tournée de boisson avec deux Chimay bleues dans un café nalinnois. Après une dispute avec sa compagne, il a eu la mauvaise idée de prendre du Lorazépam pour calmer ses nerfs. "C’était la première fois qu’il effectuait ce type de mélange. Ça lui a retourné le cerveau", signale Me Napoli, l’avocat du prévenu.

Des coups de poing et des coups de tête

La suite de la journée s’est avérée sportive pour les policiers de la zone Germinalt. Ces derniers ont été contraints d’intervenir au domicile de la grand-mère. Dans le café à Nalinnes, Maxime s’était déjà distingué avant d’être emmené par ses proches. De retour au domicile familial, la police a été appelée une seconde fois. "Il a asséné trois coups de poing à la mâchoire de sa maman. Puis, il s’est débattu tout au long de la tentative de maîtrise", précise la substitute Pied.

La représentante du parquet poursuit en confirmant la torsion du poignet d’une policière par Maxime, ainsi qu’un coup de tête asséné à un collègue alors qu’il tentait de boucler la ceinture de sécurité, une fois dans le combi.

"j’habite à côté, j’ai eu peur qu’il vienne brûler ma maison"

Pensez-vous que le manège de Maxime a cessé ? Non, du tout. Il est parvenu à défaire la ceinture de sécurité, à se coucher sur la banquette du combi et à briser une vitre à coups de pied. Sans oublier les insultes et menaces tout au long de l’intervention policière. "Ce fut compliqué, confie le policier victime du coup de tête à l’audience. Il m’a menacé, ainsi que ma famille. Je n’habitais pas loin de là, donc j’ai quand même eu peur qu’il vienne brûler ma maison."

Pour le parquet, le prévenu doit être condamné à 15 mois de prison. Le tout avec un sursis probatoire. La substitute Pied considère que Maxime a bien un problème avec l’alcool (il a déjà été condamné en tribunal de police pour alcoolémie) et avec la violence (un dossier est à l’instruction pour une scène de coups sur une ex-compagne). À la défense, Me Napoli plaide, pour sa part, une suspension simple du prononcé afin de ne pas entacher le casier judiciaire de son client.

Jugement dans cinq semaines.