Des petits héros au grand cœur à Jamioulx

"Au-delà de la symbolique, cet événement, organisé par le Grand Hôpital de Charleroi, vise à soutenir la Maison Mieux Être. Nous sommes heureux de l’affluence des petits héros malgré une météo maussade. Nous faisons aussi bien que la 1re édition organisée en 2021", explique Daphné Bernard. La Maison Mieux Être (MME) est une maison de ressourcement pour les personnes atteintes d’un cancer à Charleroi.

"C’est un lieu de transition entre l’hôpital et la vie quotidienne. En parallèle du traitement reçu par les patients suivis en oncologie, nous proposons une série d’activités qui leur permettent de traverser cette période difficile. Notre but est de leur donner les ressources nécessaires pour mieux vivre", informe la coordinatrice de l’association.

L’équipe de bénévoles d’accueil et d’animation, soit une cinquantaine de volontaires qualifiés, accompagne et guide les personnes atteintes d’un cancer au sein de la maison de ressourcement. Les patients peuvent profiter du calme de la bibliothèque, déguster un thé ou un café en bonne compagnie, discuter ou participer à des activités.

La MME a été créée en octobre 2016 par le Grand Hôpital de Charleroi. Située à proximité de l’hôpital Notre-Dame, elle accueille 200 patients annuellement. "Malheureusement, nous touchons seulement 10% des patients atteints d’un cancer. Notre objectif est d’atteindre les 90% restants en nous faisant connaître par différentes activités comme la course des petits héros", détaille notre interlocutrice.

Diminuer le risque de récidive

La MME permet aux patients de rompre l’isolement et joue un rôle majeur en matière de prévention. "Il est scientifiquement démontré que le risque de récidive peut diminuer de 30% pour certains cancers pour les malades qui gardent une activité physique adaptée, insiste Daphné Bernard. De plus, les patients passant par notre maison de ressourcement nouent des contacts entre eux, discutent de la manière dont ils vivent la maladie et ont le loisir de participer à des activités physiques, artistiques ou encore du bien-être contre la somme de 2 € par activité", ajoute la coordinatrice.

La course des petits héros a été organisée dans le but de générer des bénéfices pour améliorer le fonctionnement de la maison de ressourcement. "Nous n’avons pas de subsides mais nous recevons des dons privés (citoyens et entreprises) dont la gestion du fonds GHDC est assurée par Claudia Gathon. Ces aides ne suffisent pas pour couvrir nos frais de fonctionnement", conclut Daphné Bernard. Les recettes du bar et du stand casse-croûte seront les bienvenues pour améliorer le fonctionnement de la Maison Mieux Être qui déménagera sur le site du nouvel hôpital de Charleroi en cours de construction sur le site des Viviers à Gilly.

www.maisonmieuxetre.be