Ham-sur-Heure-Nalinnes: un vélo smoothies pour inciter à la mobilité douce

"Le but de cette manifestation était de donner le goût et l’envie aux citoyens de pratiquer le covoiturage, de privilégier les transports publics (train et bus) ou encore le vélo pour se rendre au travail", complète Ludivine Alexandre, référente mobilité au sein de l’administration communale.

Pierre Minet ajoute: "Nous avons beaucoup d’aménagements à réaliser dans notre commune pour sécuriser les routes, pour développer des trottoirs dans les centres de village ou encore faciliter la mobilité douce dans un rayon d’un kilomètre autour des écoles".

Vélo smoothies, un carton !

Cette première Journée de la mobilité comportait également un volet sur le développement durable, avec une série d’animations visant à sensibiliser la population à la préservation de la planète. Malgré une météo peu encourageante, quelques cyclistes ont réalisé la balade proposée par les organisateurs sur des circuits fléchés de 10 ou 20 km.

L’idée était aussi d’offrir au public la possibilité de s’essayer à la mobilité douce en testant un vélo ou une trottinette électrique. Sans aucune contestation possible, l’activité phare était le vélo smoothies. Chaque participant pouvait choisir une série de fruits offerts par les commerçants et les maraîchers. Ensuite, il fallait pédaler pour obtenir la récompense ; à savoir un jus vitaminé.