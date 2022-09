La ludothèque inaugurée à la bibliothèque de Nalinnes

Depuis ce mercredi 21 septembre, le Réseau communal de Lecture publique a étoffé son offre via l’inauguration d’une ludothèque située au château Monnon. Celle-ci se nomme le Kiosque aux jeux, en clin d’œil au nom de la bibliothèque nalinnoise (dans le même bâtiment) qui s’intitule le Kiosque aux livres. Ce nouveau service à la population offre de nombreux avantages.

"Les jeux de société ont le pouvoir de développer certaines capacités importantes au développement des enfants, comme l’attention et la concentration (habilité importante pour l’école), la capacité chez l’enfant à se poser, la persévérance dans une tâche ou le développement de l’estime de soi", détaille l’échevine.

L’union fait la force

Si le jeu de société est rassembleur, la création de la ludothèque l’a aussi été. Trois services se sont unis pour développer ce projet: le Réseau communal de Lecture publique, le CPAS et le Plan de Cohésion Sociale auquel il faut ajouter les ouvriers communaux qui ont rénové le local. Les tables et les chaises ont fait l’objet d’achats spécifiques.

L’espace de jeux se compose d’une table haute avec des chaises adéquates, deux tables normales avec des assises particulières comme des ballons ou des tabourets à bascule. Les usagers peuvent donc emprunter des jeux, mais aussi s’amuser sur place. Les étagères, dans un souci écologique, ont été réalisées avec du matériel de récupération.

"Nous démarrons avec environ 200 jeux pour tous les goûts et tous les styles. Le public pourra découvrir et tester des jeux de stratégie, des jeux à énigmes, des jeux de circuit, des jeux de langages, des jeux de questions, des jeux d’assemblage ou encore des puzzles", informent Marie, Héloïse et Delphine. Les trois bibliothécaires assureront la gestion de la ludothèque. "Pour nous remettre le pied à l’étrier, nous avons suivi des formations", complète le trio.

Les jeux ont été classés par âge et non par catégorie. La ludothèque sera ouverte le mercredi, de 13 h 30 à 19 h. Le public pourra y venir jouer dans une ambiance familiale et conviviale autour d’une boisson ou emprunter un jeu contre la somme de 0,50 €. Un kicker a également été installé dans l’espace de jeux.

"Nous espérons que ce service supplémentaire associé aux bibliothèques augmentera notre visibilité et, surtout, nous permettra de faire lire encore plus de gens, ajoutent encore les bibliothécaires. Notre objectif est de toucher 10% de la population. Nous sommes actuellement entre 5% et 10%."

071 21.88.41.