Ham-sur-Heure-Nalinnes: six jours pour tester la mobilité douce

"L’objectif de cette manifestation est, tout d’abord, de permettre aux citoyens de (re)découvrir la commune et sa ruralité au travers d’une balade à vélo sur des parcours fléchés de 10 ou 20 km. Cette promenade sera encadrée par des cyclistes de la commune", explique Ludivine Alexandre, référente mobilité.

Dans un second temps, le but de l’événement est d’offrir au public la possibilité de s’essayer à la mobilité douce en testant un vélo ou une trottinette électrique, mais aussi en incitant les citoyens à changer leurs habitudes en privilégiant d’autres moyens de transport que la voiture.

Un «vélo smoothies»

"À cet effet, il y aura des stands d’informations sur les différentes lignes de bus et trains présentes dans notre entité", annonce notre interlocutrice. Parmi les autres animations, il y aura la présence du Gracq (Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens) qui tiendra un stand et sera en soutien pour la balade. Le CPAS gérera un Repair café tandis que l’équipe de la bibliothèque communale proposera des activités sur le thème de la mobilité et du durable. Enfin, un "vélo smoothies"sera disponible pour préparer de délicieuses boissons avec les fruits offerts par les commerçants et les maraîchers.

Au rayon de la sensibilisation au développement durable, on épinglera la présence de Tibi avec sa roue de la prévention et le sac randonnée zéro déchet.

Portée par l’échevin de la Mobilité, Pierre Minet, et l’échevine du Développement durable, Laurence Roulin-Durieux, cette journée de la mobilité sera précédée par des animations dans les écoles du lundi 19 au vendredi 23 septembre, en partenariat avec l’échevine de l’Enseignement Marie-Astrid Attout-Berny.

Les écoles sensibilisées

"Cette année, notre commune s’inscrit pleinement dans cette semaine de la mobilité, laquelle a pour but l’apprentissage et le perfectionnement du vélo", résume Ludivine Alexandre. "Il y a aussi d’autres objectifs comme l’équilibre pour les plus petits, la sécurisation en milieu urbain par l’apprentissage des feux vert/rouge, les passages pour piétons, la lecture des horaires d’un arrêt de bus et le bon stationnement aux abords des écoles."

Toutes les écoles communales de l’entité et l’école libre Saint-Louis de Beignée participent à cette action avec des activités adaptées selon l’âge des enfants. "La finalité de l’action est de faire découvrir aux enfants les joies d’un autre mode de transport et d’inciter les parents à délaisser la voiture", conclut la référente mobilité. Le personnel de l’administration communale participera au défi en se rendant à pied, à vélo ou en co-voiturage, au travail et se verra récompenser par un petit-déjeuner.