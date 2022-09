Les 115 ans du kiosque de Nalinnes

Le temps fort du week-end sera la découverte historique de la place, de son kiosque, du château Monnom et sa maison forte, de l’église et son château aujourd’hui disparu. Des visites guidées seront proposées le samedi et le dimanche à 10h, 14h et 16h. Par ailleurs, des panneaux explicatifs des différents monuments ont été créés pour l’événement et resteront à demeure. Le tracé du tram, qui a marqué la vie de la place de Nalinnes-centre, sera recréé pour ces trois jours exceptionnels.

L’échevine du Patrimoine, Laurence Roulin-Durieux, a demandé à une artiste de l’entité, Brigitte Dehault, de réaliser une aquarelle de la place de Nalinnes-centre, représentant la vie d’avant autour du kiosque. À partir d’une photographie de son époux, Alain Poulin, ils ont réalisé en binôme l’œuvre qui a servi de base à tous les visuels de l’événement.

Participation des commerçants

"Tous les commerçants de la place de Nalinnes-centre et environs participeront à ces Journées du patrimoine chacun dans leur spécialité. Il y aura de quoi se restaurer et découvrir le savoir-faire de nos commerçants et artisans locaux", informe l’échevine du Patrimoine.

Les réjouissances débuteront, ce vendredi 9 septembre à 18h30, par le verre de l’amitié qui sera suivi par un concert du groupe Grass’Mat & Co, spécialisé dans les variétés internationales. Un bal aux lampions sera proposé ce samedi 10 septembre à 18h30 et sera suivi par un concert du groupe Matyas and friends spécialisé dans le pop rock. La journée dominicale sera marquée par un concert de la fanfare royale de Nalinnes à 15h.

"Tout au long du week-end, il y aura des animations par la bibliothèque, des stands d’artisans locaux, un bar à champagne, des expositions, une scène ouverte pour des artistes de la commune et la possibilité de réaliser une balade avec jeu concours à l’aide d’un roadbook", conclut Laurence Roulin-Durieux. Toutes les activités seront gratuites.

071/ 22.97.80 ou 0495/36.92.63