Le concours débutera à 10 h avec plusieurs catégories en compétition: 3,5 T simple traction (2 roues motrices); 3,5 T double traction (4 roues motrices); 3,5 T à 4,5 T; 4,5 T à 5,5 T; 5,5 T à 6,5 T; 6,5 T à 7,5 T; 7,5 T à 8,5 T; 8,5 T à 10 T; 10 T à 12 T; plus de 12 T. Les organisateurs précisent que deux tirs maximum seront autorisés par tracteur et par chauffeur dans chaque catégorie. Une restauration sera proposée dès la mi-journée. La remise des prix interviendra à 22h et elle sera suivie par la soirée. Pour les fêtards, il y aura aussi une Soif Party organisée sur le site ce vendredi 9 septembre dès 21h au prix de 25 €.

0476 04 60 65 ou tng.fja@gmail.com