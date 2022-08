Ham-dur-Heure-Nalinnes: deux projets de voies vertes

Cette voie verte sera créée parallèlement au sentier existant très étroit, le long de l’Eau d’Heure, afin de relier le château communal à la gare sur une distance de 1430 mètres. La largeur sera de 2,3 mètres et il y aura 1100 mètres de marquage au sol. L’actuelle passerelle surplombant l’Eau d’Heure devra être remplacée pour permettre le passage des cyclistes.

Opérationnelle en 2023

Des espaces verts seront aménagés pour embellir les lieux et du mobilier (table, banc, poubelles) sera placé pour permettre aux usagers d’y effectuer une halte. Subsidié par l’autorité régionale, le projet est estimé à 323244,48 €. Les élus ont unanimement marqué leur accord pour passer le marché public de travaux.

Le projet est maintenant sur les rails et cette voie verte devrait voir le jour l’an prochain. La minorité Cap Communal soutient ce dossier en insistant, par l’intermédiaire du conseiller Yves Escoyez, sur l’importance de mettre en place des bandes cyclables suggérées, de la passerelle (à hauteur du château) jusqu’au centre du bourg.

L’échevin de la Mobilité, Pierre Minet, abonde dans le même sens en précisant qu’il attend les recommandations des auteurs de projet du Plan Intercommunal de Mobilité pour cet aménagement spécifique.

Jonction avec les points-nœuds

Dans la foulée, l’assemblée approuve un second marché public de travaux visant à créer une piste cyclo-piétonne au chemin de la Logette à Nalinnes, au montant estimatif de 112015,75 €. Cette voie verte sera aménagée du centre sportif au nouveau lotissement en cours de construction. Dans ce dossier, les autorités resteront vigilantes aux études d’incidence afin de ne pas aggraver la situation actuelle en cas de fortes pluies.

L’opposition salue cette deuxième initiative en demandant à la majorité de veiller à ce que ce tronçon de mobilité douce soit connecté au réseau points-nœuds via un fléchage complémentaire. Le conseiller Yves Escoyez (Cap Communal) suggère également la création d’une piste cyclable entre la rue du Bois Planté et le futur giratoire qui sera aménagé sur la N5, à hauteur du quartier de Bertransart, afin de faciliter la liaison douce entre les communes de Gerpinnes et Ham-sur-Heure-Nalinnes.