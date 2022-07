Saint Christophe peut bénir votre voiture, à Marbaix et à Hanzinelle

Dans ce premier village, il a fallu attendre 1958 pour qu’un groupe de marcheurs escorte la procession. Avant cette date, une compagnie descendait à Ham-sur-Heure pour la Saint-Roch mais elle ne défilait pas dans son propre village. À présent, la marche compte deux compagnies locales : la jeune et la grande marche, auxquelles il faut ajouter des groupes invités à participer à la procession de l’après-midi. Il s’agit de la Société royale des chasseurs carabiniers de Thuin, du 2eBataillon du 1errégiment des grenadiers à pied de la garde impériale, section belge, et de la Fanfare royale de Ham-sur-Heure. Le matin, les compagnies locales prennent part à une célébration en l’honneur de saint Christophe à 10h. Un Te Deum est ensuite chanté à l’occasion de la fête nationale. À 11h15, une salve est tirée devant le monument aux morts et les marcheurs forment un bataillon carré à l’occasion de la remise des médailles d’ancienneté.

Procession

L’après-midi, la procession démarre à 15h de l’église. L’ensemble des compagnies défile devant la lourde statue de saint Christophe, juchée sur un char fleuri tiré par un tracteur. Après un tour à travers les rues du village, la procession rentre à l’église vers 17h et c’est à ce moment qu’il est possible de faire bénir son véhicule. La journée se clôture par une retraite aux flambeaux à 22h.

Lundi, la fête se poursuivra durant toute la journée, à Marbaix. Elle s’achèvera par la traditionnelle danseMarie Dandouillequi mime le ramassage des pommes de terre. À la suite de celle-ci, une seconde retraite aux flambeaux est organisée.

75eanniversaire à Hanzinelle

À Hanzinelle, la marche Saint-Christophe fêtera son 75eanniversaire cette année. À cette occasion, une seconde compagnie défilera samedi dès 13h30. Elle sera composée des Sapeurs dragons de Florennes, des drapeaux des marches de l’entité et de l’Association royale des marches folkloriques de l’Entre-Sambre-et-Meuse avec leurs escortes et les Marins de la garde.

Les compagnies se dirigeront vers le château où le châtelain leur remettra le nouveau drapeau. À 18h, un bataillon carré est prévu dans la prairie située à côté du nouveau cimetière.

Dimanche, les temps forts de la journée sont les suivants : 9h15 : prise du drapeau au monument de la place, 10h : messe, 11h30 : hommage aux monuments aux morts et remise des médailles, 12h : bénédiction des véhicules devant l’église, 15h30 : départ de la procession, 19h15 : rentrée, 20h : bataillon carré sur la place.

Lundi : 9h30: messe pour les marcheurs défunts, 11h45 : hommage aux défunts au nouveau cimetière, 13h30 : réception au château, 22h: retraite aux flambeaux.

N’oubliez pas de passer au car-wash avant la cérémonie!