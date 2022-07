Un 21 juillet dignement fêté à Ham-sur-Heure

La fête a battu son plein de midi à minuit, en ce jeudi 21 juillet, à Ham-sur-Heure. Pour la quatrième fois, un village noir-jaune-rouge avait pris place sur la plaine de la Cowarte, située en face du château communal. On y retrouvait tout ce qu’il fallait pour festoyer et passer un bon moment en famille et entre amis. Dès midi, le comité du 21 juillet a inauguré, en fanfare et en présence du ministre local, Adrien Dolimont, le village national. Une fois les premières bulles de champagne retombées et les dernières notes du concert-apéritif terminées, les fêtards ont eu l’embarras du choix pour se restaurer tellement le nombre et la variété de food-trucks était impressionnante. Ils quadrillaient littéralement le village festif: frites, moules, hamburgers, pizzas et bien d’autres bonnes choses encore étaient proposées à la dégustation.