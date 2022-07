Le centre de Nalinnes à l’heure folklorique

En 2020, il n’y a pas eu de sortie. L’an dernier, seule la jeune marche avait effectué un tour dans le village. Ces deux éditions ont toutefois été comptabilisées comme si la marche avait été organisée normalement pour décerner les médailles. Cette 33eédition s’est déroulée dans une ambiance conviviale et sous une météo agréable.

Deux groupes ont été formés

La manifestation a séduit pas moins de 615 marcheurs. Vu le nombre important de participants, la marche a été scindée en deux groupes. Ceux-ci sont composés de la compagnie des sapeurs noirs, des vivandières, de deux batteries, de la fanfare royale d’Acoz et la fanfare royale de Nalinnes, d’une compagnie de voltigeurs, d’une compagnie de sapeurs, de la jeune marche, des officiers porte-drapeau et des majors, d’une compagnie de tromblons et d’une compagnie de zouaves qui fêtait sa 30esortie (lire par ailleurs).

Comme il est de tradition, la procession dominicale a débuté en matinée. Après la prise des drapeaux et une décharge en l’honneur de Notre-Dame de Bon Secours, le cortège a visité le quartier de Tingremont avant de revenir aux Monts.

Après le repas, le cortège a repris la route avant la rentrée solennelle de la procession à l’église, qui a offert une vue somptueuse au public placé sur le parvis, suivie par la rentrée au terrain de foot.