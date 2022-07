Ham-sur-Heure-Nalinnes: diminuer l'usage de la voiture de 10%

À la mi-juin, le même exercice avait été proposé à la population gerpinnoise. L’objectif du PICM vise à améliorer la mobilité, la sécurité des usagers, le cadre de vie de la commune et apporter une nouvelle dynamique dans les aménagements en modifiant l’ordre de priorité (actuellement la voiture) pour donner la préséance aux piétons, aux cyclistes ainsi qu’aux transports en commun.

À Ham-sur-Heure-Nalinnes, il n’y avait pas un plan de mobilité préexistant. Bien que Gerpinnes et Ham-sur-Heure-Nalinnes partagent un point noir (la N5) qui, de surcroît, agit comme un élément coupure rendant difficile les jonctions entre les deux communes par de la mobilité douce, il existe des différences en matière de mobilité.

Le train pour Charleroi

À l’issue du processus, un plan stratégique et des propositions concrètes d’aménagements seront transmises à la Commune qui aura dix ans pour les mettre en œuvre. La problématique de la N5 fait, quant à elle, partie du plan urbain de mobilité de Charleroi.

Le bureau d’études Agora s’est, tout d’abord, intéressé aux voitures. Le diagnostic montre que 20% des déplacements professionnels s’effectuent au sein de la commune. L’une des actions à mener pour ces automobilistes serait de les encourager à se déplacer à vélo. Mais le relief de la commune n’aide pas et la configuration des routes non plus, avec l’absence de piste cyclable.

Près de 34% des déplacements professionnels s’effectuent vers la métropole carolorégienne. Selon les auteurs de l’étude, il est difficile de mettre en place du covoiturage pour une si courte distance. Mais le train (bien desservi dans l’entité, avec quatre haltes) est une solution pour encourager ces automobilistes à délaisser leurs véhicules pour rejoindre Charleroi. L’autre piste serait de repenser la circulation des lignes du TEC pour que les parcours convergent vers le bus à haut niveau de service une fois ce projet réalisé.

Un défi difficile à atteindre

La voiture est le moyen privilégié des habitants d’Ham-sur-Heure-Nalinnes pour leur déplacement. Le train arrive en seconde position. Le vélo et la marche représentent un faible pourcentage et sont principalement des moyens de locomotion réservés aux loisirs. Or, contrairement à la commune de Gerpinnes, traversée par de nombreuses voiries régionales, Ham-sur-Heure-Nalinnes a une vraie capacité d’action sur l’aménagement des routes majoritairement communales.

D’ici 2030, l’objectif sera de réduire le nombre de véhicules de 10%. Ce ne sera pas un défi facile à relever: le nombre de voitures a augmenté au fil du temps suite à l’arrivée de nouveaux habitants, au boom des livraisons ainsi qu’au trafic de fuite de la N5. Sur ce dernier élément, le bureau d’études préconise la mise en place de ralentisseurs physiques, de radars, de zone 30 km/h dans les quartiers résidentiels ou encore la réduction du gabarit des voiries pour décourager les automobilistes d’emprunter les itinéraires bis.